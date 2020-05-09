Бухара, Узбекистан, , 12:11 — REGNUM Популярные исполнители из Бухары спели одну из самых известных военных песен «Катюша» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Mironshokh Nurullayev.

Автором проекта выступил Бобиршох Нуруллаев. Также в записи песни на слова Михаила Исаковского приняли участие Алишер Хатамов, Рахим Ходжаев, Руслан Рахмонов, Одил Абудллаев и другие артисты из Бухары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнил песни времён Великой Отечественной войны на борту крейсера «Аврора».