Новосибирск, , 12:09 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 9 мая, за сутки выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Уточняется, что выздоровели ещё 44 человека, а также подтверждено две смерти.

«Это мужчины, им было 59 лет и 63 года», — говорится в оперативном сообщении. Общее количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло 1025 (55 из них — дети), из которых 306 человек выписаны по выздоровлению, 14 — скончались. На ИВЛ сейчас находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации — 48 человек.