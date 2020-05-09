Калуга, , 12:36 — REGNUM 77 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Иллюстрация ИА REGNUM

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 1730 положительных тестов. 1492 человека находятся на лечении. 224 человек выздоровели, 14 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (391), в Обнинске (224), в Малоярославецком районе (167) в Боровском районе (145), и в Думиничском районе (68).

Серьезно осложнилась эпидобстановка в Износковском районе, где за последние два дня зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом (общее количество на 9 мая — 58). С учётом того, что население района — менее семи тысяч человек, это самый высокий уровень заболеваемости в регионе. Он почти в пять раз превышает среднеобластной, который по состоянию на 8 мая составлял 162,6 на 100 тысяч населения и значительно превышает среднероссийский. Ситуация в Износковском районе взята под особый контроль оперштаба.

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