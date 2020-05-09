Лиссабон, , 12:08 — REGNUM Участники международного общественного гражданско-патриотического движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» из Португалии исполнили и записали песню из фильма времён Великой Отечественной войны «Два бойца» на музыку Никиты Богословского и слова Владимира Агатова «Темная ночь». Видео записанной песни размещено в группе «Бессмертный полк» Polk Press» в социальной сети Facebook.

https://web.facebook.com/PolkPress/videos/265247604648391/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что адресная помощь и поздравление от активистов проекта «Волонтерская рота» всероссийской общественной организации «Боевое братство России» были проведены в более чем 30 регионах России к 75-летию Победы над нацизмом.