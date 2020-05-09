Москва, , 12:02 — REGNUM Адресная помощь и поздравление от активистов проекта «Волонтерская рота» всероссийской общественной организации «Боевое братство России» были проведены в более чем 30 регионах России к 75-летию Победы над нацизмом. Фотографии о проведенных активистами акциях размещены на разных станицах в социальных сетях в интернете.

В ходе акции участники «Волонтерской роты» доставили подарки и продуктовые наборы, георгиевская ленточка и цветы для ветеранов и детей войны, а также поздравили их с Днем Победы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее координаторы международного общественного гражданско-патриотического движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» со всего мира записали и исполнили ко Дню Победы песню «Катюша» на музыку М. Блантера и слова М Исаковского.