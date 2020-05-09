Курган, , 11:55 — REGNUM В Курганской области выявлено за сутки семь положительных проб на коронавирус. Пятеро носителей вируса вернулись из Москвы, двое проживают в Каргапольском районе, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала регистрации заражённых новым коронавирусом в Зауралье на 9 мая зафиксированы 79 подтвержденных случаев SARS-CoV-2. Выписаны по выздоровлению 33 человека.

В оперативном штабе Курганской области напоминают, что в День Победы 9 мая гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции и не собираться в общественных местах. Почтить память павших на полях сражений Великой Отечественной войны и принять участие в праздничных мероприятиях рекомендуется дома.