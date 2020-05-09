Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермским крае референс-центр за сутки, по состоянию на 9 мая, подтвердил еще 16 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID — 19.

Восемь пациентов находятся на лечение в больнице, остальные восемь изолированы на дому из-за отсутствия симптомом заболевания. Среди новых случаев — шесть мужчин, восемь женщин и двое детей.

Общее число выявленных носителей коронавируса в Прикамье на сегодняшний день составляет 735 человек. Ежедневный прирост — 2,2%.