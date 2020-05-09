Москва, , 11:51 — REGNUM Координаторы международного общественного гражданско-патриотического движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» со всего мира записали и исполнили ко Дню Победы песню «Катюша» на музыку М. Блантера и слова М Исаковского. Видео песни доступно в группе «Бессмертный полк» Polk Press» в социальной сети Facebook.

В записи песни приняли участие координаторы «Бессмертного полка» из Португалии, Алжира, Ливии, Швейцарии, Чили, Малайзии, Марокко и других стран мира.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Участники культурно-социальный проекта «Музыка вместе», который призван объединить музыкантов с постсоветского пространства, исполнили и записали к 75-летию Победы над нацизмом песню из фильма времён Великой Отечественной войны «Два бойца» на музыку Никиты Богословского и слова Владимира Агатова «Темная ночь».