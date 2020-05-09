Иркутск, , 11:47 — REGNUM В социальных сетях широкий общественный резонанс вызвали фотографии иркутских ветеранов Великой Отечественной войны, которых в разгар эпидемии коронавируса собрали за праздничным столом, предварительно надев медицинские маски. Кто-то обратил внимание на махровую безвкусицу — брендированные маски с Лениным, кому-то кадры напомнили мультяшного Пяточка, который придя с Пяточком в гости к Кролику, повязал ему салфетку выше рта.

Иркутские ветераны в медицинских масках за праздничным столом Цитата со страницы Сергея Левченко в Facebook

Но, как пояснил на своей странице в Facebook один из организаторов встречи — первый секретарь областного комитета КПРФ и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, такие мероприятия накануне Дня Победы иркутские коммунисты проводят регулярно, а маски — веление обстоятельств.

«Условия, в которых в этом году празднуются 1 Мая и 9 мая, достаточно необычные за все последние десятилетия. Много различных запретов и, к сожалению, их становятся всё больше. Поэтому это заседание мы провели с соблюдением всех минимальных санитарных норм», — пояснил Левченко.

По его словам, сейчас всё закрыто и ветераны, понимают, что они нужны, но всё же ощущают пустоту.

«Для многих из них перевод общения в онлайн создаёт ощущение, что от них открещиваются. Виртуальное общение для них никогда не заменит живого общения с детьми и с молодым поколением. Поэтому наша встреча очень понравилось всем ветеранам, взбодрила их и придала им энергии и жизненных сил. Живое общение было для них глотком свежего воздуха», — заявил глава иркутских коммунистов.

Напомним, более 9 тысяч иркутян ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Павлантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков.

По состоянию на 9 мая в Иркутской области выявлены 289 носителей коронавируса, шесть погибли.

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