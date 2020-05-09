Тула, , 11:45 — REGNUM 86 новых носителей коронавируса выявили в Тульской области за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.

Всего с 19 марта по 9 мая в Тульской области подтверждено 1706 положительных тестов на коронавирус. 266 человек выздоровели.

В статистику на данный момент включено 12 случаев смерти пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. В частности, COVID-19 официально подтверждён у 64-летнего жителя Узловой, который ранее скончался в Тульской областной больнице от двусторонней полисегментарной пневмонии.

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