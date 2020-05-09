Додома, , 11:47 — REGNUM В Танзании объявили о появлении специального напитка, якобы предохраняющего от заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщает Al Jazeera.

Напиток был доставлен из Мадагаскара, ранее объявившего об изобретении лекарства от COVID-19. Жидкость создана на травяной основе.

«Танзания сегодня получила поддержку от Мадагаскара», — отметил на своей странице в Twitter представитель правительства страны Хасан Абас, говоря о поставках напитка.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) скептически оценили действенность указанного напитка, подчеркнув, что он нуждается в специальном тестировании.

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