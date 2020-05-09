Москва, , 11:39 — REGNUM Участники культурно-социальный проекта «Музыка вместе», который призван объединить музыкантов с постсоветского пространства, исполнили и записали к 75-летию Победы над нацизмом песню из фильма времён Великой Отечественной войны «Два бойца» на музыку Никиты Богословского и слова Владимира Агатова «Темная ночь». Видео записанной песни 9 мая размещено на канале Территория Культуры Росатома на популярном видеохостинге Youtube.

В записи песни приняли участие Ваагн Айрапетян из Еревана (Армения), Сабина Мустаева из Самарканда (Узбекистан), Дарья Шорр из Москвы, Валентин Куба из Одессы (Украина), студия современного искусства «ОНЛАЙН» из Новоуральска, известная российская певица Лариса Долина, Вячеслав Пасманник из Биробиджана и многие другие.

«Идея этого проекта проста — небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Все записи делаются вживую», — отмечается в сообщении, прикреплённом к видео.

Отметим, впервые песню «Темная ночь» в популярном кинофильме «Два бойца» 1943 года исполнил советский певец и актер Марк Бернес и это исполнение считается с тех пор классическим.