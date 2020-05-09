Тюмень, 9 мая 2020, 11:35 — REGNUM В Тюмени областная спортивная школа олимпийского резерва прославленной российской биатлонистки Луизы Носковой участвует в волонтёрском движении «Мы вместе» и проводит онлайн-тренировки для тех, кто вынужден в условиях самоизоляции неделями находиться в четырёх стенах квартиры. Виртуальные мастер-классы ведёт и сама олимпийская чемпионка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прославленная биатлонистка виртуально делится полезными упражнениями для укрепления мышц тела, а также советами по здоровому образу жизни. На страницах её спортшколы проводятся занятия и по регуляции психоэмоционального состояния в условиях самоизоляции. Видеотренировки и семейные занятия физкультурой от Луизы Носковой и её коллег из спортшколы можно найти в интернете под хештегами #ТренируйсяДома и #спортнормажизни.
На днях в адрес региональной общественной организации «Олимпийский Совет Тюменской области» от Олимпийского комитета России поступили финансовые средства для поддержки ветеранов физической культуры и спорта пенсионного возраста. Волонтёры под руководством прославленной биатлонистки развозят ветеранам спорта пакеты с социальной помощью.
Отметим, что олимпийская чемпионка недавно вышла в полуфинал конкурса «Лидеры России», сделав упор на социальное направление в состязании на звание ведущего специалиста страны. Спрашивается, зачем это нужно человеку, который давно всем доказал своё лидерство в спорте.