Астрахань, , 11:30 — REGNUM В Астраханской области 9 мая выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального министерства здравоохранения.

Всего в области зарегистрирован 731 подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией. После выздоровления был выписан 161 человек, шесть человек умерли.

На учёте стоят 5 тыс. 477 человек. Под амбулаторным наблюдением находится 2 тыс. 281 человек, 3 тыс. 410 человек сняты с учёта. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 318 человек.

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