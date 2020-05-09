Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области за сутки скончались ещё трое носителей SARS-CoV-2. Согласно данным статистики, полученной утром 9 мая, всего на Дону зарегистрировано 19 летальных исходов, предаёт ИА REGNUM.

Все трое — мужчины, у каждого из них были сопутствующие заболевания. Это жители Ремонтненского (65 лет) и Егорлыкского (69 лет) районов, города Шахты (64 года).

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Ростовской области выявлено ещё 80 носителей коронавируса. За весь период на Дону положительный результат теста на SARS-CoV-2 подучили 1 тыс. 674 жителя.

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