Чебоксары, , 12:35 — REGNUM В Чувашии подвигу строителей оборонительных рубежей посвятят 2021 год, который будет объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом сегодня, 9 мая, заявил врио главы Чувашии Олег Николаев на встрече с труженицей тыла Еленой Васильевной Захаровой и главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым.

Встреча прошла в режиме видеосвязи. В День 75-летия Победы Олег Николаев и Модест Колеров поздравили ветеранов и жителей республики с праздником. В ходе общения поднимались вопросы героизма тружеников тыла — в частности, народного подвига при строительстве оборонительных рубежей. И у этого подвига — женское лицо.

Подробнее: «Мы воевали»: как женщины спасали тыл

Читайте также: «Здесь кровь сочилась из ладоней»: как в Чувашии шли «на окопы«

Было отмечено, что широкой общественности об этом почти неизвестно и очень важно, чтобы жители и будущие поколения знали о забытом подвиге в тылу.

«2021 год предлагается объявить Годом, посвящённым подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», — сказал Олег Николаев, подписав на встрече соответствующий указ.

Как сообщало ИА REGNUM, следующий, 2021 год, — это год 80-летия строительства Сурского рубежа и Казанского обвода. 28 октября 1941 года вышло постановление Совета народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) о всеобщей мобилизации на стройку.

В республике масштабы мобилизации для строительства оборонительных рубежей были не менее колоссальны, чем на фронт. Всего было призвано более 170 тыс. человек (на фронт ушли 208 тыс. человек), в основном это были женщины (по разным данным, до 75% строителей), порой ежедневно трудилось до 100−110 тыс. человек. При этом рубежи обороны копали вручную, техники тогда почти не было. Ситуацию усугубляли страшные морозы, которые доходили до — 40 градусов, что «даже птицы падали оземь от холода». Варежки и рукавицы стирались быстро, изнашивалась обувь. Люди получали обморожения, заболевали, кто-то умирал, были и трагические случаи.

До сих пор эта стройка остаётся самой масштабной в истории республики по числу участников (третья часть трудоспособного населения), срокам (45 дней) и размаху (протяжённость рубежей составила 380 км). Рубежи на Волге в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.

Несмотря на нечеловеческие условия, директива Госкомитета Обороны по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашии выполнена в установленные сроки. Строительство на Сурском рубеже закончено за 45 дней, 20 января 1942 года, Казанском — 25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств (Алатырь, Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили досрочно.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Чувашии наградил главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова

Читайте развитие сюжета: В Чувашии учредят медаль в честь 80-летия строительства Сурского рубежа