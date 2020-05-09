Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM В Ленинградской области число положительных тестов на коронавирусную инфекцию увеличилось до 1433-х, заразившихся за сутки стало на 79 человек больше, чем днем ранее. Кроме того, в регионе зафиксированы два новых летальных случая. Об этом 9 мая сообщает оперативный штаб РФ.

С начала пандемии в Ленинградской области заразились 1433 человек, 79 из них были выявлены за последние сутки. 393 человека выздоровели, за сутки их число увеличилось на 27 человек.

Кроме того, в Ленобласти зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19. Всего от этой болезни, вызванной коронавирусом, умерло шесть жителей региона.

За последние сутки в России выявлено 10 817 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. При этом выписано по выздоровлению 5308 человек. Также за сутки зафиксировано 104 летальных случая.

Всего в стране выявлено 198 676 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 916 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 1827 человек.

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