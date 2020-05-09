Барнаул, , 11:21 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса, в Барнауле, как и других городах России, праздник, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в особом формате.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2020 года ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские сотрудники ГУ МЧС РФ ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тем не менее, как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в столице региона сегодня, 9 мая, состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы, в котором помимо губернатора Виктора Томенко приняли участие спасатели во главе с руководителем ведомства генерал-майором внутренней службы Александром Макаровым. Также в церемонии участвовал заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

Барнаул. 9 мая 2020 года. Парад ретро-техники ГУ МЧС по Алтайскому краю

Помимо этого, на Алтае провели парад пожарной ретротехники, организованный первым пожарно-спасательным отрядом. Колонна торжественно прошла по главным улицам Барнаула: по проспектам Ленина, Строителей, Красноармейскому. Среди уникальных спецавтомобилей — модель марки ЗИЛ-157, недавно восстановленная сотрудниками. В ходе автопробега было организовано музыкальное сопровождение, звучали песни военных лет.

«Это, безусловно, привлекло внимание горожан, находящихся в квартирах. Многие выходили на балконы, приветствуя огнеборцев», — отмечается в официальном сообщении МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза.

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