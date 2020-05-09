Барнаул, 9 мая 2020, 11:21 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса, в Барнауле, как и других городах России, праздник, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в особом формате.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2020 года
День Победы в Барнауле. 9 мая 2020 года
ГУ МЧС по Алтайскому краю
Алтайские сотрудники ГУ МЧС РФ
Алтайские сотрудники ГУ МЧС РФ
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тем не менее, как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в столице региона сегодня, 9 мая, состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы, в котором помимо губернатора Виктора Томенко приняли участие спасатели во главе с руководителем ведомства генерал-майором внутренней службы Александром Макаровым. Также в церемонии участвовал заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

Барнаул. 9 мая 2020 года. Парад ретро-техники
Барнаул. 9 мая 2020 года. Парад ретро-техники
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Помимо этого, на Алтае провели парад пожарной ретротехники, организованный первым пожарно-спасательным отрядом. Колонна торжественно прошла по главным улицам Барнаула: по проспектам Ленина, Строителей, Красноармейскому. Среди уникальных спецавтомобилей — модель марки ЗИЛ-157, недавно восстановленная сотрудниками. В ходе автопробега было организовано музыкальное сопровождение, звучали песни военных лет.

«Это, безусловно, привлекло внимание горожан, находящихся в квартирах. Многие выходили на балконы, приветствуя огнеборцев», — отмечается в официальном сообщении МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза.

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