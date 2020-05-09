Москва, , 11:21 — REGNUM Клип на песню «Катюша» записал российский актер, телеведущий, продюсер и сценарист Сергей Светлаков. Ролик он разместил на своей странице в соцсети Instagram.

В ролике на призыв ветерана Владимира Георгиевича спеть песню «Катюша» откликается Светлаков с сыном, затем к нему по очереди подключаются различные артисты: военные исполнители, музыканты, участники шоу «Уральские пельмени» и десятки других.

Каждое поздравление было записано у себя дома. Светлаков смонтировал их в одно видео и многоголосый хор.