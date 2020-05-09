Москва, , 11:19 — REGNUM Советский и российский альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель Юрий Башмет совместно с 314 музыкантами и 600 певцами из 17 регионов России записали и исполнили песню Д. Тухманова и В. Харитонова «День Победы» к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом. Видео проекта доступно на канале filarmonia. online на популярном видеохостинге YouТube.

Солистами выступили участвующие в молодежной оперной программе Большого театра Н. Землянских, Д. Чеблыков, М. Баракова и М. Мотолыгина, главным хормейстером — А. Соловьев, дирижёром — Юрий Башмет.

Также в проекте приняли участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр и участники юношеских и молодежных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета, а также молодежные хоровые коллективы из разных городов страны.

Кроме этого, уточняется, что участниками проекта в домашних условиях, из-за режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, были сделаны индивидуальные записи своих партий песни, а затем все это было сведено под руководством Башмета в единый материал.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее солисты образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица» исполнили и записали к 75-летию Победы над нацизмом песню на стихи Д. Самойлова и музыку В. Столярова «Когда мы были на войне».