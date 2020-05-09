Липецк, , 11:17 — REGNUM В Липецкой области 9 мая выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего на территории региона зарегистрирован 801 подтверждённый случай. 186 человек были выписаны после выздоровления. Три человека умерли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции на территории региона был продлён до 31 мая.

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