Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в церемонии возложения гирлянды Славы к памятнику-стеле «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону», передаёт ИА REGNUM 9 мая.

«Этот священный праздник — день общей памяти о тех, кто защищал свободу Родины в боях, кто ковал Победу в тылу, восстанавливал страну из руин», — сказано в поздравлении с Днём Победы, опубликованном на сайте облправительства.

Глава региона возложил цветы к мемориалу. Собравшиеся почтили память павших бойцов минутой молчания. Затем в небе над Ростовом-на-Дону состоялся авиационный парад.

Читайте ранее в этом сюжете: Над Ростовом-на-Дону пролетели «Ночные охотники», «Аллигаторы» и «Грачи»