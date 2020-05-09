Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Число умерших от COVID-19 петербуржцев перевалило за полусотню. Об этом сообщает 9 мая оперативный штаб.

За последние сутки комиссия по анализу летальных исходов подтвердила COVID-19 в качестве основной причины смерти еще пяти человек.

За день до этого сообщалось о четырех смертях за сутки. За всё время пандемии в Петербурге официально установлено 53 летальных случая.

Когда именно произошли смертельные случаи, в последние дни не сообщается.

Добавим, за сутки в Петербурге также обнаружили еще 425 носителей коронавируса, всего в городе им заразились, по официальным данным, 6 тыс. 990 человек.

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