Москва, , 11:07 — REGNUM Защитные маски для матерей пациентов Российской детской клинической больницы им. Н. И. Пирогова шьет победительница V Национального чемпионата «Абилимпикс», профессиональная швея Анжелика Журавлева. Об этом сообщили в пресс-службе чемпионата.

Журавлева шьет защитные маски в ярких цветах с позитивными узорами, чтобы маленьким пациентам, которых сопровождают их мамы, хорошее настроение помогало бороться с их заболеваниями. Швея сшила и передала в больницу уже более 200 защитных масок.

В пресс-службе сообщили, что мамы малышей и сотрудники больницы благодарны Журавлевой за соучастие и помощь. Она сама является многодетной матерью, поэтому о том, чем помочь людям в период борьбы с распространением коронавируса, швея долго не раздумывала, начав делать то, что у нее отлично получается.