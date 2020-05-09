Волгоград, 9 мая 2020, 11:00 — REGNUM От имени всех жителей 9 мая на Мамаевом кургане возложил цветы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона. Традиционное мероприятие пришлось изменить из-за режима повышенной готовности.
Главная высота России в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер сегодня закрыта для посещения. Глава региона прошёл от подножия до вершины Мамаева кургана и от имени всех жителей региона почтил память героев Великой Отечественной войны. Губернатор возложил цветы к тумбам городов-героев и в зале Воинской Славы, к Малой братской могиле и могилам на площади Скорби, к подножию монумента «Родина-мать зовет!».
К 9 мая 2020 года на Мамаевом кургане завершили масштабную реконструкцию архитектурного ансамбля.
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