Волгоград, 9 мая 2020, 11:00 — REGNUM От имени всех жителей 9 мая на Мамаевом кургане возложил цветы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона. Традиционное мероприятие пришлось изменить из-за режима повышенной готовности.

Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Символика празднования Дня Победы
Символика празднования Дня Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Вечный огонь на Площади Павших Борцов
Вечный огонь на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Полицейские патрули
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота Почетного караула на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота Почетного караула на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота Почетного караула на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота Почетного караула на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Монумент «Стоять на смерть» и Монумент «Родина мать — зовет» на Мамаевом Кургане
Полицейские патрули на Мамаевом кургане
Монумент «Стоять на смерть» и Монумент «Родина мать — зовет» на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Полицейские патрули на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM

Главная высота России в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер сегодня закрыта для посещения. Глава региона прошёл от подножия до вершины Мамаева кургана и от имени всех жителей региона почтил память героев Великой Отечественной войны. Губернатор возложил цветы к тумбам городов-героев и в зале Воинской Славы, к Малой братской могиле и могилам на площади Скорби, к подножию монумента «Родина-мать зовет!».

Полицейские и военные патрули на Мамаевом Кургане
Полицейские и военные патрули на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота Почетного караула во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Рота Почетного караула во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Полицейские и военные патрули Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Полицейские и военные патрули Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM

К 9 мая 2020 года на Мамаевом кургане завершили масштабную реконструкцию архитектурного ансамбля.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Полицейские и военные патрули Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Боевой танк Т-34 перед торжественным парадом в честь Дня Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военная техника перед торжественным парадом в честь Дня Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники акции «Победа в каждый дом» у Дома Павлова на площади перед Панорамой Сталинградской битвы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров перед стартом ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров перед стартом ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники акции «Победа в каждый дом» у Дома Павлова на площади перед Панорамой Сталинградской битвы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мемориальная стена Дома Павлова
Мемориальная стена Дома Павлова
Александр Куликов © ИА REGNUM
Пролет боевой авиации
Пролет боевой авиации
Пролет боевой авиации
Александр Куликов © ИА REGNUM
Пролет боевой авиации
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники акции «Победа в каждый дом» у Дома Павлова на площади перед Панорамой Сталинградской битвы
Участники акции «Победа в каждый дом» у Дома Павлова на площади перед Панорамой Сталинградской битвы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники акции «Победа в каждый дом» у Дома Павлова на площади перед Панорамой Сталинградской битвы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники акции «Победа в каждый дом» у Дома Павлова на площади перед Панорамой Сталинградской битвы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участник «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде в День Победы закроют для посещения Мамаев курган