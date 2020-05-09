9 мая 2020 | Время чтения 1 мин

Волгоград, , 11:00 — REGNUM От имени всех жителей 9 мая на Мамаевом кургане возложил цветы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона. Традиционное мероприятие пришлось изменить из-за режима повышенной готовности.

Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Символика празднования Дня Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Вечный огонь на Площади Павших Борцов Александр Куликов © ИА REGNUM

Монумент «Стоять на смерть» и Монумент «Родина мать — зовет» на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Полицейские патрули на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Главная высота России в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер сегодня закрыта для посещения. Глава региона прошёл от подножия до вершины Мамаева кургана и от имени всех жителей региона почтил память героев Великой Отечественной войны. Губернатор возложил цветы к тумбам городов-героев и в зале Воинской Славы, к Малой братской могиле и могилам на площади Скорби, к подножию монумента «Родина-мать зовет!».

Полицейские и военные патрули на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Рота девушек-регулировщиц во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Рота Почетного караула во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Полицейские и военные патрули Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

К 9 мая 2020 года на Мамаевом кургане завершили масштабную реконструкцию архитектурного ансамбля.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время возложения цветов на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Пролет боевой авиации на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров перед стартом ретро авто-пробега на Площади Павших Борцов Александр Куликов © ИА REGNUM

Мемориальная стена Дома Павлова Александр Куликов © ИА REGNUM

Пролет боевой авиации Александр Куликов © ИА REGNUM Пролет боевой авиации Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники акции «Победа в каждый дом» у Дома Павлова на площади перед Панорамой Сталинградской битвы Александр Куликов © ИА REGNUM

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