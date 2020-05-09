Калуга, 9 мая 2020, 12:45 — REGNUM Активисты калужского регионального штаба акции «Мы вместе» записали мотивационную песню о волонтёрах. Она создана совместными усилиями представителей «Молодежки ОНФ» и волонтерами-медиками Калужской области. Впервые песня прозвучала в исполнении её автора, волонтёра Николая Рябинчука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В песне рассказывается о скромном, но важном вкладе волонтёров, которые ежедневно готовы прийти на помощь и поддержать пожилых, доставляя им лекарства и продукты.
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