Тверь, , 10:54 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днём Победы — с обращением он выступил 9 Мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая — это особая дата для каждого гражданина нашей страны. Память о событиях военных лет объединяет нас благодарностью и гордостью, скорбью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего юбилея. На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в Великую Победу. С освобождения города Калинина началось победоносное шествие Красной Армии на запад, а Ржевская битва стала важной частью коренного перелома в войне. Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», — говорится в обращении.

«Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны! Любовь к Родине, сплочённость и единство помогли вам выстоять и победить. Сегодня эти главные ценности являются основой нашего общества и позволяют преодолеть любые испытания. Сегодня, как и в военные годы, наша страна мобилизует все силы. Для победы над эпидемией самоотверженно трудятся наши врачи, фельдшеры, медицинские работники. Наши рабочие и инженеры в короткий срок перевели десятки предприятий на выпуск продукции, необходимой для борьбы с заболеванием. Искренне благодарю всех, кто сегодня исполняет свой долг. Примером в этом для нас являются ветераны Великой Отечественной», — отметил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что все мероприятия, намеченные к 75-летию Победы, обязательно состоятся.

«Мы обязательно проведём все запланированные мероприятия в честь Великой Победы. Будет открыт Ржевский мемориал Советскому Солдату. Мы вместе пройдём в строю «Бессмертного полка». И, конечно, лично поблагодарим наших дорогих ветеранов за великий подвиг во имя Отечества. Желаю всем жителям Верхневолжья мира, счастья, здоровья, добра и благополучия! С праздником! С Днём Великой Победы!» — сказал губернатор.