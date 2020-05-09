Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Солисты образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица» исполнили и записали к 75-летию Победы над нацизмом песню на стихи Д. Самойлова и музыку В. Столярова «Когда мы были на войне». Видно доступно на странице пользователя Анны Швелевой в соцсети «ВКонтакте».

Участницы ансамбля исполнили песню на территории мемориального комплекса «Цветок жизни» под эгидой Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сестры Гавриловы из города Луга Ленинградской области, являющиеся внучками ветерана войны в Афганистане, исполнили к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом песню И. Дунаевского и Н. Богословского «Ехал я из Берлина».