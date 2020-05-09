Воронеж, 9 мая 2020, 10:50 — REGNUM 43 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
«Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — уточнили в оперштабе.
В общей сложности на территории Воронежской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусом. 12 пациентов с подтверждённым заражением скончались, 231 выздоровел.