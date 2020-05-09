Москва, , 10:48 — REGNUM В Москве состоялся воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо над Красной площадью взмыла пятёрка вертолётов Ми-26 и многоцелевых Ми-8АМТШ.

За ними пролетели пять ударных МИ-35М, пятёрка вертолётов Ка-52 и столько же вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник».

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Также в воздушном параде были задействованы самолёты А-50У, Ил-76ДМ, дальние бомбардировщике Ту-95МС, а также Ту-160 и Ту-22М3.

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Всего над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционный парад на Красной площади был отменён.

Видео опубликовано Минобороны РФ

Напомним, ранее 9 мая в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов экипажи боевой авиации пролетели над центральной площадью Новосибирска.