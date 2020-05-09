Тверь, 9 мая 2020, 10:33 — REGNUM Жители Тверской области примут участие в акции «День Победы» — она состоится в 19:01 9 Мая, сразу после Всероссийской минуты молчания.
Жителей региона приглашают спеть песню Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов, из автомобилей.
На странице сайта тверьдома. рф размещена музыка и текст песни, на сайте запущен обратный отсчет до начала акции. Ровно в 19:00 после Всероссийской минуты молчания стартует акция — присоединиться к ней и спеть песню вместе со всей областью сможет каждый, не выходя из дома.