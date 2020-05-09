Волхов, Ленинградская область, , 10:21 — REGNUM Видеоролики под общим название «Акцию ко «Дню Победы», на которых жители города Волхова Ленинградской области поют песни посвященный Великой Отечественной войне, разместил в интернете житель данного города Алексей Молчанов. Видео доступны в разделе «Видеозаписи» на странице пользователя в соцсети «ВКонтакте».

На размещённых видеозаписях два жителя Волхова под гитару исполняют посвященные войне песни Р. Газматова и Я. Френкеля «Журавли», «Нам нужна одна Победа» Б. Окуджавы, А. Новикова и Я. Шведова «Смуглянка» и «День Победы» Д. Тухманова и В. Харитонова на фоне городских памятников, посвященных памяти Великой Отечественной.