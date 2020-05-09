Воронеж, , 10:18 — REGNUM Авиашоу устроили военные лётчики для воронежцев 9 Мая — несмотря на дождливую погоду. Наблюдать истребители над городом жители всех районов Воронежа могли утром в День Победы.

Всего в воздух над Воронежем в 10:00 поднялись восемь истребителей Су-34: сначала они пролетели над левобережной частью города, затем — над правым берегом.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Воронежской области. как и в других регионах России, перенесены на другие сроки, часть традиционных акций состоится онлайн. Однако благодаря военнослежащим ЗВО, воронежцы не остались без авиашоу, а также без салюта — его проведут и покажут в прямом эфире.

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