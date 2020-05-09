Симферополь, , 10:20 — REGNUM За сутки у 12 крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 мая на своей странице в «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксёнов.

«Подтверждено 12 новых случаев коронавирусной инфекции… Двое заболевших выявлены при лабораторном мониторинге прибывших из неблагополучных стран, 10 — при обследовании контактных по ранее зарегистрированным очагам, в том числе в двух очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, в очаге по церкви села Крымское Сакского района, среди контактных по домашним очагам. 8 случаев (66,7%) — бессимптомные», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма с начала пандемии подтверждено 189 положительных тестов на новую инфекцию.