Тюмень, , 10:17 — REGNUM «Поисковое движение России» разыскивает родных и близких красноармейца-телеграфиста Николая Степановича Иванова, призванного Ишимским райвоенкоматом. Его тело было найдено бойцами поискового отряда «МИФ» в декабре 2015 года в Кировском районе Ленинградской области.

Тюменец Николай Степанович Иванов родился в 1904 году, пропал без вести в декабре 1941 года. Призывался в ряды Красной Армии из деревни Коровинка Хмелёвского сельсовета Юргинского района Омской области. Ныне населённый пункт относится к Тюменской области.

«Семья: Таисья Романовна Иванова», — указано в нательном медальоне солдата.

Захоронен 6 мая 2016 года в Ленинградской области, в мемориале «Синявинские высоты».

Список из 311 имён советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, и родные которых до сих пор не найдены, опубликован на сайте «Поисковое движение России». Если вы знаете что-либо о родственниках красноармейца-телеграфиста Иванова, или обнаружили в списке имя солдата — вашего предка, сообщите на электронную почту: rfpoisk@mail.ru.

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