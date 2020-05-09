Москва, , 10:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет отмечено «широко и достойно».

Глава государства также пообещал, что будет проведен парад и марш «Бессмертного полка».

Как сообщало ИА REGNUM, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в регионах России в режиме онлайн.

Все массовые праздничные мероприятия отменены. Парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на более поздний срок.

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