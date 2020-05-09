Москва, , 10:07 — REGNUM В условиях эпидемии коронавируса очень сложно найти в себе силы не нарушить длительную изоляцию, тем более, когда наступил такой великий праздник — День Победы. Но, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM прославленный доктор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, поздравить ветеранов и в то же время уберечь их от заражения, помогут волонтёры общероссийского движения «Мы вместе».

К примеру, почтить память героев своей семьи, можно, приняв участие в шествии «Бессмертный полк онлайн», зарегистрировавшись на сайте 2020.polkrf.ru.

Также каждый желающий может выйти на свой балкон с портретами родных, принимавших участие в войне, и после трансляции минуты молчания на федеральных телевизионных каналах спеть со всей страной песню «День Победы».

Помимо этого можно принять участие во Всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Участники акции помогают исполнять любые заветные мечты ветеранов Великой Отечественной войны — от поездки в памятное место до встречи с любимым исполнителем.

Чтобы принять участие в акции «Окна Победы», нужно украсить окна своих квартир, домов или офисов с помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных победе в Великой Отечественной войне. После этого необходимо разместить в социальных сетях фотографии украшенных окон с хэштегами #ОКНА_ПОБЕДЫ #ДеньПобеды #патриотизм и словами благодарности героям войны.

Помимо этого, Mail.ru Group запустила проект «Лица Победы» — единый архив фотографий времен войны с встроенными технологиями распознавания лиц. Там можно не только найти новые фотографии своих родных в архиве, но и связаться с теми, кто их загрузил, чтобы сохранить и обогатить память о героях.

«Должен сказать, что в этом плане делается немало. Движение «Мы вместе», которое зародилось, к которому напрямую имеет отношение Общероссийский народный фронт, как раз направлено на то, чтобы помогать тем, кто в возрасте. И в этом плане очень много делается — уже тысячи добровольцев работают в России.

Во всяком случае, надо сделать так, чтобы никто не был забыт — ни один человек. Потому что эти люди, достойные гораздо большего, чем другие. Нельзя забывать их подвиги независимо от того, кем он был генералом или солдатом», — отметил Леонид Рошальв разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса весь апрель и первые недели мая в России объявлены нерабочими. Многие граждане ушли в самоизоляцию.