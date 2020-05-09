Краснодар, , 10:03 — REGNUM До 80 тысяч масок в сутки доведены производственные мощности предприятий на территории Краснодарского края. Всего маски на данный момент выпускают уже более 30 производителей региона, сообщили ИА REGNUMА в пресс-службе администрации края.

В частности, продукция 11 предприятий, расположенных в Краснодаре, а также в Отрадненском, Северском, Влавянском, Апшеронском, Динском и Мостовском районах соответствует техническим условиям и прошла добровольную сертификацию, и может продаваться не только в магазинах, но и в аптеках.

«Предприятия края наращивают объемы производства гигиенических лицевых масок. Именно такой тип изделия может поставляться в аптеки. Сегодня уже 11 производителей готовы отгружать оптовым покупателям более 55 тысяч масок ежедневно. Это и тканевые изделия многоразового использования, и одноразовые маски из нетканых материалов», — отметил вице-губернатор Василий Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в Краснодарском введен обязательный масочный режим, глава региона дал поручение постоянно контролировать доступность масок для жителей.