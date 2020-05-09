Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве участница проекта #МыВместе, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова перешла на дистанционную деятельность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Харитонова, соблюдая требования по самоизоляции, перешла на образовательную деятельность в дистанционном формате. Также удалённо она ведёт научную и экспертную работу.

«Готовлю публикации, даю интервью по проблемам национальной безопасности, в том числе по тематике текущей пандемии. Тем самым, надеюсь, вношу посильный вклад в наполнение актуальной для нашей страны повестки», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая волонтёры поздравят в Москве 150 ветеранов и детей войны.

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