Ижевск, , 09:47 — REGNUM Стихотворение А. Жарова «А в глазах весну несли они», посвященное женщинам-участницам Великой Отечественной войны, прочитала и записала учащаяся одного из ижевских колледжей Анна Кошкина к 75-летию Победы над нацизмом в рамках акции «Песни Великой Победы». Видео доступно на странице девушки в соцсети «ВКонтакте».

Девушка прочитала стихотворение рядом с памятником легендарному ижевскому конструктору оружия М. Т. Калашникову, установленному в ижевском сквере Победы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее шестнадцатилетняя ученица девятого класса республики Бурятия, которая зарегистрирована в соцсети Instagram под ником elena_m.g 03 , прочитала и записала стихотворение «День Победы — слово дорогое» к 75-летию Победы над нацизмом.

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