Первоуральск, Свердловская область, , 09:38 — REGNUM Свердловчане утром 9 мая исполняют песни ко Дню Победы. Одна из таких акций проходит в Первоуральске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

9 мая по городу курсируют два грузовика со звуковым оборудованием. Они заезжают во дворы, в которых живут ветераны. Из автомобилей звучат поздравления и такие песни, как «День Победы», «Катюша», «Казаки» и другие. Жителям города предлагается присоединиться к акции — выйти на балконы либо спеть из окон своих домов.

Возможность спеть под звуковое сопровождение будет у горожан с 9:30 до 14:00 по местному времени. Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года со Дня Победы исполнилось 75 лет.