Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM Шестнадцатилетняя ученица девятого класса республики Бурятия, которая зарегистрирована в соцсети Instagram под ником elena_m.g 03 , прочитала и записала стихотворение «День Победы — слово дорогое» к 75-летию Победы над нацизмом. Видео с прочитанными стихами доступно на странице девушки в социальной сети.

https://www.instagram.com/p/B_3l1zbgRPW/

Юная жительница России прочитала стихи, держа в руках портрет своего прадеда, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее студент ижевского колледжа государственной и муниципальной службы (КГиМС) Роман Хасанов исполнил и записал к 75-летнему юбилею победы над нацизмом песню Александра Розенбаума «Вальс-Бостон».