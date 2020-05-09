Улан-Удэ, 9 мая 2020, 09:37 — REGNUM Шестнадцатилетняя ученица девятого класса республики Бурятия, которая зарегистрирована в соцсети Instagram под ником elena_m.g03, прочитала и записала стихотворение «День Победы — слово дорогое» к 75-летию Победы над нацизмом. Видео с прочитанными стихами доступно на странице девушки в социальной сети.
https://www.instagram.com/p/B_3l1zbgRPW/
Юная жительница России прочитала стихи, держа в руках портрет своего прадеда, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее студент ижевского колледжа государственной и муниципальной службы (КГиМС) Роман Хасанов исполнил и записал к 75-летнему юбилею победы над нацизмом песню Александра Розенбаума «Вальс-Бостон».