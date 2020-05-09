Далматово, Курганская область, , 09:36 — REGNUM «Поисковое движение России» в рамках акции «Вернулись с фронта» разыскивает родных и близких красноармейца Михаила Ивановича Жернокова, призванного на фронт Далматовским райвоенкоматом Челябинской области (ныне населённый пункт относится к Курганской области). Тело солдата с медальоном было поднято в урочище Зайцево Ржевского района Тверской области бойцами поискового отряда «Память 29 Армии».

По сведениям из медальона, сержант Михаил Иванович Жерноков родился 1918 году в Далматовском районе. Жена — Александра Ивановна Жернокова. Убит 7 апреля 1942 года. Найден в июле 2016 года. Захоронен на мемориальном кладбище советских воинов в городе Ржеве.

Список из 311 имён советских воинов, поднятых за последние несколько лет поисковиками, и родные которых до сих пор не найдены, опубликован на сайте «Поискового движения России». Если вы знаете что-либо о родственниках сержанта Жернокова, или обнаружили в списке имя солдата — вашего предка, сообщите на электронную почту: rfpoisk@mail.ru.

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