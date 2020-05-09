Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве на смену тёплой погоде придёт существенное похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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Аномального понижения температуры на восемь-десять градусов жителям российской столицы следует ожидать на следующей неделе. Уже 12 мая очередной циклон, проходящий севернее, распространит свое влияние и на столичный регион.

«Он принесёт дождь, ночью станет теплее, до 7…12 °С, днем будет 15…20°. Это тепло окажется кратковременным, ветер вновь будет разворачиваться на северный, и похолодает», — говорится в сообщении метеорологической службы.

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13 мая временами будут идти дождь. Ночью в столичном регионе 2…7 °С, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше 9…14 °С. По предварительным прогнозам, следующие два дня тоже будут прохладными. Ожидается северный ветер и небольшой дождь. Ночью наиболее вероятные значения температуры от 1 до 6 °C, днём — 9…14 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 мая, в Москве ожидается небольшой, местами по области умеренный кратковременный дождь. Днем при умеренном северном ветре в столице температура воздуха прогреется до 13…15 °С, в Подмосковье — до 11…16 °С.