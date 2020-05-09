Воронеж, , 09:29 — REGNUM Салют в День Победы 9 Мая в Воронеже впервые будут транслировать онлайн и в прямом эфире на местных телеканалах. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО. Салют прогремит в 22:00.

В этом году традиционный салют в Воронеже проведут военные — расчеты артиллерийских салютных установок и дивизиона противотанковых орудий МТ-12 общевойсковой армией Западного военного округа продемонстрируют порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок 2А85. Шесть артиллерийских расчетов произведут 30 залпов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» в честь Дня Великой Победы. Также 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат заряды девяти видов праздничных салютов.

Впервые салют состоится без зрителей — решение об отмене всех праздничных мероприятий «вживую» принято в связи с пандемией коронавируса. Однако все воронежцы смогут увидеть прямую трансляцию салюта в прямом эфире местных каналов.