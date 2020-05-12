Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM Великая Отечественная война оказалась тяжёлым испытанием для жителей Чукотки. Население сдавало в Фонд обороны оленей, шкурки песцов, меховые рукавицы, деньги рублями и облигациями.

Численность населения Чукотского национального округа к началу войны была почти 19 тыс. человек. В настоящее время на Чукотке проживает чуть более 50 тыс. человек.

Первый призыв в Красную армию представителей коренных северных народов состоялся в 1939 году. В армию ушли более 5 тыс. представителей 14 народов советского Крайнего Севера.