Ижевск, , 09:22 — REGNUM Студент ижевского колледжа государственной и муниципальной службы (КГиМС) Роман Хасанов исполнил и записал к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом песню Александра Розенбаума «Вальс-Бостон». Видео доступно на странице студента в соцсети «ВКонтакте».

Студент исполнил песню на фоне Вечного огня в сквере Победы в Ижевске, посвященный жителям Удмуртии, которые внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее юный гражданин России с Байкала Вадим Чавынин прочитал и записал ролик со стихотворением собственного сочинения, посвященным 75-летию Победы над нацизмом.