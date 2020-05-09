Иркутск, , 09:13 — REGNUM Юный гражданин России с Байкала Вадим Чавынин прочитал и записал ролик со стихотворением собственного сочинения, посвященным 75-летию Победы над нацизмом. Видео со стихами доступно на странице в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/tv/B_3qetyJFp-/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее юные участники конкурса «Читай малыш» приуроченного к 75-летию Победы над нацизмом и проходящего в Окинском районе в Бурятии, прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне.