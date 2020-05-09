Амстердам, , 09:09 — REGNUM В центре беженцев в нидерландском городе Снеек (провинция Фрисландия) у 22 жителей выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Тест прошли около 100 из 550 обитателей. В Муниципальной службе здравоохранения выразили предположение, что могут выявиться ещё случаи заражения.

Центр будет закрыт на три дня, чтобы все жители смогли пройти тест. Заражённым обитателям запрещено покидать свои комнаты. Сотрудникам по-прежнему разрешается входить в центр и покидать его.

В начале недели выяснилось, что по крайней мере один житель центра болен COVID-19. Это стало для Муниципальной службы здравоохранения поводом провести тестирование прочих жителей. Кроме того, специалисты пытаются установить, каким образом коронавирус проник в центр.