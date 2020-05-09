Москва, , 09:02 — REGNUM Всего за время Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек. Такие данные накануне 75-летней годовщины Победы во втором издании статистического сборника «Великая Отечественная война» опубликовал Росстат.

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В это число вошли военнослужащие и партизаны, убитые в бою, погибшие от ран и болезней и умершие от голода. В этом печальном списке также и мирное население — те, кто погиб во время артиллерийский налётов и бомбёжек, те, кто был замучен и расстрелян в концентрационных лагерях.

В Росстате также подсчитали, каким бы было население РСФСР, если бы не было Великой Отечественной войны, принёсшей такие колоссальные людские потери. Так, по данным статистического органа, на начало 1941 года в РСФСР проживало 111 млн человек. К началу 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 млн. При этом, если бы война не случилась, а показатели воспроизводства населения страны остались на уровне 1940 года, прирост составил бы 6,4 млн человек.

Так, за время войны количество детей в возрасте до четырех лёт в РСФСР сократилось более чем в два раза — с 14,8 млн до 6,8 млн на начало 1946 года.